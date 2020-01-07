Fenerbahçe'ye Kolarov şoku!

İtalyan devi Roma, Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana transfer listesinde yer alan Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin çok istediği Sırp futbolcu Kolarov, kulübü Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. Kolarov yaptığı açıklamada, "Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük" dedi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve taraftarın uzun süredir takımda görmek istediği isim olan Aleksandar Kolarov, İtalyan devi Roma ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Yenilgiler oyunun bir parçası. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Eğer futbolcular ve taraftarlar bir olursak çok şey başarabiliriz. Çok fazla teknik adamla çalıştım ve o burada olduğu için bunu söylemiyorum. Fonseca gerçekten iyi işler yapan bir teknik direktör ve burada onunla bir şeyler kazanmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Roma'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sırp yıldız, "Kariyerimi Roma'da sürdürmekten çok memnunum. Bu yeni sözleşme benim için başka bir başlangıç noktası. Gelişmeye devam edeceğimi biliyorum." dedi.

"KOLAROV MÜTHİŞ PROFESYONEL"

Roma'nın idarecisi Guido Fienga ise yaptığı açıklamada, "Kolarov ile sözleşme yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Aleksandar her zaman saha içinde ve dışında mükemmel bir profesyonel olmuştur" sözlerini kulandı.