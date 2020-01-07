İlk hedef ligde kalmak

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Antalya kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “İlk hedefimiz ligde kalmak” diyen tecrübeli çalıştırıcı “Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. 9 sezon sonra Süper Lig’e çıkan bir takım olarak bu noktada kalıcı olmak çok önemli. Amacımız ikinci devre tehlikeli rüya görmemek” dedi.

SEBAHATTİN ALP Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "17 maçın kaldığı, her hafta azalmanın olduğu bir süreçte önceliğimiz; bulunduğumuz yeri sağlamlaştırmak, ayaklarımızı yere sağlam basmak. Zorlu bir ikinci yarı tüm takımlarla birlikte tabii ki bizi de bekliyor" dedi.