  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > İlk hedef ligde kalmak

İlk hedef ligde kalmak

İlk hedef ligde kalmak
Giriş Tarihi: 7.1.2020

YUKATEL Denizlispor , kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “İlk hedefimiz ligde kalmak” diyen tecrübeli çalıştırıcı “Zorlu bir bizi bekliyor. 9 sezon sonra ’e çıkan bir takım olarak bu noktada kalıcı olmak çok önemli. Amacımız ikinci devre tehlikeli rüya görmemek” dedi.

SEBAHATTİN ALP

Yukatel Denizlispor Mehmet Özdilek, "17 maçın kaldığı, her hafta azalmanın olduğu bir süreçte önceliğimiz; bulunduğumuz yeri sağlamlaştırmak, ayaklarımızı yere sağlam basmak. Zorlu bir tüm takımlarla birlikte tabii ki bizi de bekliyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlk hedef ligde kalmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN