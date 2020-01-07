Kartal’da Eljif sesleri

Napoli kulübü eski F.Bahçeli yıldız ismi Beşiktaş’a önerdi

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ekiplerinden Napoli forması giyen F.Bahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas'ın siyah-beyazlılara önerildiği ortaya çıktı. Napoli'nin teknik direktörü Gattuso'nun orta sahaya takviye istediği ve transferin gerçekleşmesi halinde Eljif Elmas'a kapıların sonuna kadar açılacağı bildirildi. İtalyan ekibinin oyuncunun Türkiye liginde daha fazla gelişmesi için Beşiktaş'ı tercih edebileceği konuşuluyor.

KARİUS TEKLİFİ

Bu arada Beşiktaş'ta bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Karius'un Alman kaleciyi yeniden kiralamak için hamlede bulunacağı konuşuluyor. Ancak İngiliz basınındaki haberler, Karius'un Liverpool'a geri döneceği yönünde.



OĞUZHAN'A KONYASPOR MARKAJI

BEŞİKTAŞ'IN orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Süper Lig ekibi Konyaspor devreye girdi. Aykut Kocaman'ın takımında görmeyi çok istediği Oğuzhan Özyakup için siyahbeyazlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Oğuzhan, bu sezon 11 maçta 451 dakika süre aldı.



ADEM LJAJİC'E ÇİZME KANCASI

Beşiktaş'ın Torino'dan bonservisini aldığı Adem Ljajic için İtalya'dan Udinese ve Verona devrede. Tuttosport'un haberine göre, Udinese ve Verona, Sırp futbolcuyla yakından ilgileniyor. Beşiktaş, 6.5 milyon euro ödeyerek bonsevisini aldığı Adem Ljajic'i bu fiyatın altında bir bedele satmaya sıcak bakmıyor. Ljajic dün Antalya kampında yaptığı açıklamada, "Geçen seneki gibi değilim ama bu takıma da bağlı. Sezon başında yaklaşık iki ay kötü sonuçlar aldık. Sallanan takım içerisinde ben de kötü performans gösterdim. Hala istediğim seviyede değilim. Sıkı çalışarak o seviyeye gelmek istiyorum" açıklamasını yaptı.