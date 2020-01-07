Madalya avcısı Ahmet Bayram

Gaziantep’te 2. Gazi Yarı Maratonu’nda ikinci olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altın adamı İzmir’de 1. Atatürk Dağ Koşusu’nda birinci olarak 2020’ye kupalarla girdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, zaferlerine her geçen gün yenisini ekliyor. Ahmet Bayram, Gaziantep'te 2. Gazi Yarı Maratonu'nda 21.1 kilometreyi 1 saat 15 dakikada koşarak, 45-49 yaş grubunda ikincilik elde etti. Bayram, ikincilik kupasını ve madalyasını kulüp başkanı Mevlüt Aktan'la paylaştı. Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen maratonda Bayram, genel klasmanı 24. olarak tamamladı. Bayram, önümüzdeki yarışlarda da kulübünü ve Manisa'yı başarıyla temsil etmek istediğini söyledi.

İZMİR'DE DE ZİRVE YAPTI

Manisa BŞB'nin başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, İzmir Gaziemir'de düzenlenen 12 kilometrelik 1. Atatürk Dağ Koşusu'nda 40+ yaş kategorisinde şampiyonluk ipini göğüsledi. Bayram, genel klasmanda ise dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Atletizm Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ve İzmir Gaziemir Atletizm Spor Kulübü işbirliği ile bu yıl ilk kez Atatürk Dağ Koşusu düzenlendi. 12 kilometrelik parkurda 120 sporcu yarıştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kupa avcısı atleti Ahmet Bayram, yılın son yarışından yine zaferle ayrıldı.

CÜNEYT HASÇELİK