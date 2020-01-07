Mekik’te 9 gitti, 5 geldi

Yarıyı istediği noktada bitiremeyen Kızılcabölük operasyon yaptı. Emre İşçiler, Polat Ertek, Ercan Karaca, Fatih Şen, Semih Durmuş imzayı attı

SEBAHATTİN ALP

3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi 19 puanla 13. tamamlayan Kızılcabölükspor'da değişim yaşanıyor. İlk yarıda umduğunu bulamayan Mekik'te, performansları beğenilmeyen 31 yaşındaki kaleci Bahadır Kaya, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Halil Çöl, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Vardar, 22 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Eray Karadağ, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Can Yalçıntekin, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Selçuk Çalışır, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Berk Çolak, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Kerem Çalışkan, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Alihan Kalkan'ı gönderdi.



NOKTA TRANSFERLER YAPILDI

KIZILCABÖLÜKSPOR, ara transferde nokta takviyelerle güçlendi. Mekik, Başkent Akademi'den Polat Ertek, Cizrespor'dan orta saha oyuncusu Fatih Şen, Yomraspor'dan stoper Semih Durmuş, orta saha oyuncusu Emre İşçiler ve son olarak Muğlaspor'dan hücuma dönük orta saha oyuncusu Ercan Karaca'yı renklerine bağladı.



GÖRGEÇ: TAKIM ÖZGÜVEN KAZANDI

KIZILCABÖLÜKSPOR, devre arasında oynadığı son hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenerken, hafta sonu konuk edeceği Düzcespor maçı öncesi moral buldu. Yeni transferlerin Antalya kampında takımla uyum sağladığını ve hazırlık maçlarında bunu çok iyi gördüklerini belirten teknik direktör Serkan Görgeç, "İdeal lig kadrosu ile Nazilli sınavına çıktık. Tecrübeli isimlerle olmak başka bir olay. Sezonun ilk yarısı genç kadro ile çok sıkıntılar yaşadık. Transferler takımda toparlayıcı oldu. Etkisini gördük takıma özgüven geldi" dedi.