Trabzonspor’da sorun kontenjan

TRANSFERDE yurt dışı pazarına yönelen ancak Badou Ndiaye'nin kadroya katılmasıyla yabancı oyuncu sayısı 14'e yükselen Trabzonspor'da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor.

TRANSFERDE yurt dışı pazarına yönelen ancak Badou Ndiaye'nin kadroya katılmasıyla yabancı oyuncu sayısı 14'e yükselen Trabzonspor'da yönetim, yapılacak yabancı transferleri için kadroda yer açmaya çalışıyor. Kadrosunda Daniel Sturridge, Caleb Ekuban, Donis Avdijaj, Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Badou Ndiaye, Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Jose Sosa, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Majis Hosseini, Filip Novak ve Joao Pereira olmak üzere 14 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor'da bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.



KAYSERİ AVDİJAJ İÇİN ATAĞA KALKTI

TRABZONSPOR yönetiminin kiralamayı planladığı kanat oyuncusu Donis Avdijaj için İstiklal Mobilya Kayserispor'un devrede olduğu öğrenildi. Bordo-mavili takımın kamp kadrosuna da dahil edilmeyen Kosovalı oyuncunun transferi konusunda yönetimin de gelen teklifler karşısında kolaylık sağlayabileceği kaydedildi. Trabzonspor forması ile bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 18 maçta forma giyen Avdijaj, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.