Trafik yoğun

Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan hakkında karar verecek olan Aslan, Sampdoria’dan Murillo ve Basel’den Eray’ı da takip ediyor

G.Saray, transfer gündemindeki isimlerle görüşmelere başlarken trafik iyice karıştı. Dün Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan için karar aşamasında olan sarı-kırmızılıların bu konudaki hamleleri merakla bekleniyor. İtalya'dan gelen haberlerde Arda Turan'ın Barcelona'ya geri döneceği Haziran ayında ise Galatasaray'a transfer olacağı belirtilirken Aslan bir yandan da savunmaya takviye için girişimlerine hız verdi. Cim- Bom, ara transfer dönemindeki stoper arayışında Sampdoria'da forma giyen Kolombiyalı oyuncu Jeison Murillo ile ilgilenmeyi sürdürüyor. Alex Ferrari'nin sakatlığı nedeniyle Murillo'yu takımda tutan İtalyan ekibi F.Bahçe'nin de listesinde olan Kjaer'i kadroya katabilirse Murillo'nun önü açılacak.

STOPER İÇİN İKİ ADAY VAR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sampdoria'ya 1 milyon Euro teklif etti. Samdporia, Simon Kjaer'i transfer ederse Murillo'yu gönderebilir." ifadelerini kullandı. Aslan ayrıca Basel formasını giyen Eray Cömert'i de takibe aldı. 2018'den beri Basel'de oynayan oyuncu bu sezon takımıyla 28 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Eray'ın Basel ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



BAŞAKŞEHİR ARDA İLE YOLLARINI AYIRDI

Galatasaray'ın gündemindeki Arda Turan, Başakşehir ile yollarını ayırdı. Bonservisi Barcelona'da olan ve 2 buçuk yıldır Medipol Başakşehir'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi kulüp tarafından feshedildi. Arda dün yaptığı açıklamada Başakşehir kulübüne teşekkür ederek "Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim" dedi.



EMRE MOR İNGİLTERE YOLCUSU

GALATASARAY'IN transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Emre Mor İngiltere Championship ekipleriyle temas halinde. Championship'ten iki takımın Emre ile ilgilendiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



BABEL'E ÇİFTE KANCA

Yıldız oyuncu İngiltere'den Newcastle United ve Hollanda'dan Ajax'ın gündeminde yer alıyor



Galatasaray'dan ayrılması muhtemel oyuncular arasında gösterilen Ryan Babel için Fransız Gazeteci Manu Lonjon'dan sürpriz bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından haber paylaşan Lonjon, Ryan Babel için iki talibin görüşmelere başladığını öne sürdü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile Hollanda'dan Ajax'ın Babel'i kadrosuna katmak istediğini belirten Lonjon, her iki kulübün de Galatasaray ile görüşmelere başladığını iddia etti. Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı Babel, sezonun ilk yarısında 15 lig maçında 5 gol, 1 asislik performans sergiledi. Hollandalı futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Süper Kupa finalinde de forma giydi.