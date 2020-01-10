F.Bahçe bombalıyor

Kanarya’nın forvet hattı için Hoffenheim’dan Kramaric ile ilgilendiği öne sürülürken Milan’dan Ricardo Rodriguez, Reading’ten Blackett listede

SAVUNMAYA Simon Falette'yi transfer eden Fenerbahçe, diğer mevkilerine de takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Hücum hattı ve sol bek için girişimlerini hızlandırırken üç yıldız ismi yakın takibe aldı. Kanarya'nın forvet transferi için Aytemiz Alanyaspor'u Papiss Cisse konusunda ikna edemeyince rotasını Almanya'ya çevirdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın golcü kanat arayışı çerçevesinde gözdelerinden birisi olan Andrej Kramaric için Alman kulübü Hoffenheim ile görüşürken Hırvat oyuncunun Sarı Kanarya'ya yakın olduğu konuşuluyor.



GÖRÜŞMELER TAM GAZ

KRAMARİC haricinde Ricardo Rodriguez iddiaları da dün gündemin en çok konuşulan iddiaları arasındaydı. İtalyan ekibi Milan ile temas halinde olan sarılacivertlilerin futbolcu için kiralama teklifi sunduğu belirtildi. Bu arada Fenerbahçe yönetimi Reading forması giyen Jamaika asıllı İngiliz sol bek Tyler Blacbahçe kett ile de görüşmelerini sürdürüyor. Mavi-beyazlıların başarılı oyuncusu için ısrarcı davranan Sarı Kanarya'nın bu üç önemli oyuncudan hangisini kadrosuna katacağı merak konusu oldu.



SOSYAL MEDYADAN FALETTE TEPKİSİ

FALETTE için sosyal medyadan tepki mesajı yağdı. Taraftarların bu sezon sadece 1 maç oynayan oyuncunun transfer edilmesi ile ilgili tepki paylaşımlarından bazıları şöyle: "Rami yerine kulübede oturacak olan hoş geldi.", "25. yedek stoperimiz Falette olacak gibi.", "Falette değil Felakette", "Tamam güldük eğlendik. Şimdi gerçek transferi açıklayın." Oyuncu dün takımın Antalya kampına katılırken Twitter hesabı açan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sosyal medya hesabından açıklamasında "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır".



18 AYDA 6 STOPER

Fenerbahçe Futbol Takımı, son 18 ayda yaptığı stoper transferleriyle dikkati çekti. Kadrosuna son olarak Gineli savunmacı Simon Falette'yi katan sarı-lacivertliler, son 4 transfer döneminde 6 stoper oyuncusunu kadrosuna kattı. Geçen sezon yaz transfer döneminde bu bölgeye Diego Reyes'i alan sarı-lacivertliler, ara transferde yerli savunmacılar Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz'e imza attırdı. Bu sezon başında Adil Rami ve Zanka'yla stoper takviyesi yapan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin başında ise Falette'yi renklerine bağladı.



SON 5 sezondur Alman ekibi Hoffenheim'de görev alan Kramaric bu sezon 8 maça çıktı ve 675 dakikada attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekti. Sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan oyuncu tam Ersun Yanal'ın istediği tipte bir hücum oyuncusu olarak gösteriliyor.



ANDREJ Kramaric, Hırvatistan Milli Takımı'nda şu ana dek 43 müsabakada görev alırken bu süreçte 13 gol kaydetmeyi başardı. Hırvat yıldız kariyerinde ise toplamda 322 karşılaşmada de 156 kez rakip fileleri sarsarak oldukça başarılı bir grafiğe imza attı.