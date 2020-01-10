Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı Altay'la! Galatasaray-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İzmir ekibi Altay 2019-2020 sezonunun 2. devre için yapacağı hazırlık maçında Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray-Altay maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından 'Galatasaray-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları merak konusu oldu. İşte Galatasaray-Altay hazırlık maçıyla ilgili detaylar...