İzmir ekibi Altay 2019-2020 sezonunun 2. devre için yapacağı hazırlık maçında Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray-Altay maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından 'Galatasaray-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları merak konusu oldu. İşte Galatasaray-Altay hazırlık maçıyla ilgili detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bu sabah uçakla Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılılar kamp çalışmaları kapsamında bugün TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak.
GALATASARAY-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Ocak Salı gününe kadar kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray bugün Altay ile karşılaşacak. Galatasaray-Altay maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma GS TV ve Galatasaray Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Mücadele, sarı-kırmızılıların kamp yapacağı tesislerde oynanacak.
GALATASARAY'IN İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI ADANA DEMİRSPOR'LA
Galatasaray, 2'nci hazırlık maçını ise TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynayacak.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.
Bu arada, ağır enfeksiyon geçirdiği belirtilen Henry Onyekuru ise kamp kafilesinde yer almadı.
Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı Altay'la! Galatasaray-Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.