  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı yenerek finale yükseldi

A Polonya'yı yenerek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı yenerek finale yükseldi

12.01.2020, 01:35

A , 2020 yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde 'nın rakibi olmaya hak kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.

Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda Almanya karşısında! Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı yenerek finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN