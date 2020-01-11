A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı yenerek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda Almanya karşısında! Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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