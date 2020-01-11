Bal-Kes dağıldı

Balıkesirspor’da alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle Furkan, Okan, Oğuzhan Çapar federasyona gitti. Foxi’nin ise kampa hiç gitmediği ve sözleşmesini feshettiği açıklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da şok gelişmeler yaşanıyor. Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'da sürdüren Ege ekibinde 5 futbolcu alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle serbest kaldı. Oyunculardan Furkan Çil, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Doğa ve Foxi'nin alacaklarının ödenmemesi üzerine federasyona başvurduğu öğrenildi. Foxi'nin ise Antalya kampına hiç gitmediği öğrenilirken, diğer 4 futbolcunun da kampı terk ettiği belirtildi. Yaşanan sıkıntıların diğer oyuncuların moralini bozması üzerine yönetim ve teknik heyet acil toplanarak kampı sonlandırma kararı aldı. Denizlispor ile yapılacak maç iptal edildi, kafile Balıkesir'e döndü.

YÖNETİM ŞAŞIRDI

Yönetim, yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yaparak, "Takımımız da eski dönem alacakları nedeniyle federasyona giden oyuncularımız var. Yaşanmasını istemediğimiz bu gelişmeler üzerine 2 Ocak'ta Antalya'da başladığımız kampı iptal ettik" dedi.



KALECİ ATİLLA DA YOL AYRIMINDA

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da 3.5 sezondur yer alan kaleci Atilla Özmen'in de alacaklarını alamadığı gerekçesiyle federasyonun yolunu tuttuğu belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin de sözleşmesini feshetmek için gün saydığı öğrenildi. 32 yaşındaki Atilla Özmen, Altay, Konyaspor, Bucaspor, Samsunspor ve Gaziantepspor'un da kalesini korumuştu.