Manisa kayıpla başladı

Nizamettin’in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, Mehmet Gürkan’a engel olamadı, devreyi 2-1 mağlup kapattı. Sinan’ın penatısıyla eşitliği yakalayan konuk takım, umduğunu bulamadı

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi Samsunspor'un 2 puan önünde lider tamamlayan Manisa FK, ikinci yarının ilk maçında Zonguldak Kömürspor'a diş geçiremedi, 2 puan kaybetti: 2-2. 4. dakikada Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Sinan, topu yere indirdi. Nizamettin sol ayağıyla düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara bıraktı: 0-1. 6'da ev sahibi takım beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Mehmet Gürkan'ın çaprazdan harika şutunda skora denge geldi: 1-1. 19'da Atakan'ın uzun pasına Serhat hareketlendi. Serhat, Manisa ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Maçın hakemi bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 21'de atışı Mehmet Gürkan ağlara gönderdi: 2-1. 23'te Manisa FK, mutlak bir golden oldu. Zahit'in şutu kaleciden döndü. Bu pozisyonda Sinan Kurumuş, kaleci Sinan'la karşı karşıya kaldı, Sinan'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 35'te Manisa FK'nın kazandığı en direkt serbest vuruşta topun başına Nizamettin geçti. Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Sinan son anda topu kornere tokatladı, devre 2-1 kapandı.

SİNAN DENGEYİ SAĞLADI

60. dakikada Nizamettin'in ortasına Sinan yükseldi, kafayı vurdu, Zonguldak defansı bu pozisyonu elle kesince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Sinan Kurumuş, skora denge getirdi: 2-2. 74'te sağ kanattan Mehmet Zahit Çınar'ın ortasına Ferhat Yazgan gelişine vurdu, top üstten auta çıktı. 78'de Zahit Fındık ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı, kaleci Sinan bu pozisyonda başarılıydı. 81'de Umut'un ortasında Erhan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı. 83'te Sertaç'ın kullandığı korner atışında Ferhat'ın vuruşunda kaleci Sinan gole izin vermedi, maç 2-2 bitti.

CÜNEYT HASÇELİK