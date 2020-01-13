Ahmet Bayram’dan muhteşem başarı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, 10. Uluslararası Adana Kurtuluşu Yarı Maratonu'nda 45-49 yaş kategorisinde ikincilik elde ederek, Adana'dan kupayla döndü. Katıldığı her yarıştan kupa ve madalyalarla dönen Manisa BŞB'nin başarılı atleti Ahmet Bayram, 2020 yılına da kupa kazanarak başladı. 10. Uluslararası Adana Yarı Maratonu'na katılan Ahmet Bayram, 1320 sporcunun katıldığı genel klasmanda 14., 45-49 yaş kategorisinde de 134 sporcu arasında ikinci oldu. Adana yarışında da kürsüye çıkan ve elde ettiği ikincilikle hem kulübünü, hem de şehrii başarıyla temsil eden Bayram, 2020 yılında da en iyi dereceleri koşmak için var gücüyle çalışacağını söyledi. ■ CÜNEYT HASÇELİK