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All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı

All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı

13.01.2020, 12:21

Basketbolda Pazar günü 'nda yapılacak All-Star 2020'de Pınar Karşıyaka'dan 4 isim boy gösterecek. Dev organizasyonda 'ın antrenörlüğünü A ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapılacak ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyaka'dan 4 isim boy gösterecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dev organizasyonda Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak. Kırmızı Takım'ı ise Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman parkeye çıkaracak.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı yapan Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen, Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım'da, Amath M'Baye ise Sarıca yönetiminde, Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'da yer alacak. All-Star'da 2018 yılında smaç şampiyonu olan Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, yine aynı etkinlikte yeniden taç takmaya çalışacak.

DHA

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