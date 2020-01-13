All-Star'da 4 Pınar Karşıyakalı

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyaka'dan 4 isim boy gösterecek. Dev organizasyonda Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak

Basketbolda 19 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapılacak ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyaka'dan 4 isim boy gösterecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dev organizasyonda Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak. Kırmızı Takım'ı ise Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman parkeye çıkaracak.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı yapan Kaf-Kaf'tan Metecan Birsen, Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım'da, Amath M'Baye ise Sarıca yönetiminde, Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'da yer alacak. All-Star'da 2018 yılında smaç şampiyonu olan Pınar Karşıyakalı Onuralp Bitim, yine aynı etkinlikte yeniden taç takmaya çalışacak.

DHA