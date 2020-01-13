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ile anlaştı

Altınordu Furkan Çil ile anlaştı

13.01.2020, 13:03

TFF 1. Lig kulüplerinden , ara transferde Metehan Mimaroğlu ve Ali Yaşar'ın ardından üçüncü takviyeyi Ekol Hastanesi 'dan ayrılan 'le anlaşarak yaptı.

İzmir temsilcisinin adı Menemenspor'la da anılan Furkan'a 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Balıkesirspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero daha önce, Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor, Bayrampaşa gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydikten sonra son 2.5 sezonda Balıkesirspor formasıyla 1. Lig'de mücadele etti. Furkan, 1. Lig'de toplam 69 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan Altınordu'nun Boluspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Mutlu Güler'le de ilgilendiği iddia edildi.

DHA

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