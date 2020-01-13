Aydın'ın gururu 'Mavi Şimşek' Meryem Boz

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi sevince boğarken, ay-yıldızlı ekibin başarısında önemli pay sahibi olan Meryem Boz, Aydın'ın gurur kaynağı oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi sevince boğarken, ay-yıldızlı ekibin başarısında önemli pay sahibi olan Meryem Boz, hem ülkemizin hem de Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde formasını giydiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'un gurur kaynağı oldu.