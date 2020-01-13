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Haberler > Spor > Aydın'ın gururu 'Mavi Şimşek' Meryem Boz

Aydın'ın gururu ''

Aydın'ın gururu 'Mavi Şimşek' Meryem Boz

13.01.2020, 12:04

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi sevince boğarken, ay-yıldızlı ekibin başarısında önemli pay sahibi olan , Aydın'ın gurur kaynağı oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi sevince boğarken, ay-yıldızlı ekibin başarısında önemli pay sahibi olan , hem ülkemizin hem de Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde formasını giydiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'un gurur kaynağı oldu.

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