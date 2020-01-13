A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi sevince boğarken, ay-yıldızlı ekibin başarısında önemli pay sahibi olan Meryem Boz, Aydın'ın gurur kaynağı oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi sevince boğarken, ay-yıldızlı ekibin başarısında önemli pay sahibi olan Meryem Boz, hem ülkemizin hem de Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde formasını giydiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'un gurur kaynağı oldu.
Aydın'ın gururu 'Mavi Şimşek' Meryem Boz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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