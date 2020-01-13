Bal-Kes’te istifa şoku

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle futbolcuları kaçan Bal-Kes’te, asbaşkan Umut Kırtıl ve Mert Diker de görevlerini bıraktı

T FF 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da sular durulmuyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte sıkıntılar nedeniyle oyuncular bir bir kulüpten ayrılırken, futbol şube sorumlusu ve asbaşkan Umut Kırtıl ile taraftar sorumlusu ve asbaşkan Mert Diker görevlerinden istifa etti.



DİLEKÇELERİ KULÜBE ULAŞTI

Bazı oyuncuların kırmızı beyazlı kulüpten ayrılması ve hazırlık kampının da yarıda kalması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Bal- Kes, bu kez yönetim kurulundan gelen iki istifa ile sarsıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor yönetim kurulunda görev alan futbol şube sorumlusu ve asbaşkan Umut Kırtıl ile taraftar sorumlusu ve asbaşkan Mert Diker görevlerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı'ya sunmuşlardır. Bu konuda yaptıkları müracaat işleme alınarak istifaları kabul edilmiştir. Göreve başladığımız günden bu zamana kadar yaptıkları fedakarca çalışmalarına, maddi, manevi katkılarına ve bütün hizmetlerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.



KAPTAN DA VEDA EDİYOR

TFF Birinci Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, yaşanan yoğun maddi sıkıntılar yaprak dökümünü de beraberinde getirdi. Kırmızı-beyazlı yönetimin, devre arasında futbolculara verdiği alacakları ödeme sözünü yerine getirememesi üzerine ilk olarak Hırvat stoper Tomislav Glumac kulübe veda etti.



YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Glumac'ın ardından alacakları nedeniyle Futbol Federasyonu'na giden Doğa İşeri, Atilla Özmen, Oğuzhan Çapar, Furkan Çil gibi isimler kulübe veda etti. Balıkesirspor'da son ayrılan isim kaptan Okan Alkan oldu. Başkan Kadir Dağlı ile görüşen 28 yaşındaki defans oyuncusu, bavulunu toplayıp, Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Okan'ın bugün yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı gelen haberler arasında.