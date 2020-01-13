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Başkan Erdoğan'dan Lefter'i anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan Lefter'i anma mesajı

13.01.2020, 19:42

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı , 'nin efsane ismi 'i ölümünün sekinci yılında unutmadı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Lefter'i anma mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcu Lefter Küçükandonyadis 13 Ocak 2012'de hayata gözlerini yummuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefter'in ölümünün sekizinci yılında bir anma mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında, '' Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi ''Ordinaryus'' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

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