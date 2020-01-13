Emre de gidiyor

G.Saray'da yabancı kontenjanı gibi yerli oyuncu kadrosunun da dolu olması sebebiyle Emre Taşdemir için ayrılık kararı alındığı öne sürüldü. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan sol bekin Kayserispor'un takibinde olduğu öne sürüldü. Saracchi'nin transferi ve sol bekte oynayabilen Linnes'in yeniden takıma dönmesi ile yapılan kadro planlamasında ligin ikinci yarısı için Emre Taşdemir'in başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.



STEVEN NZONZİ: HAKSIZLIK

Bu arada Galatasaray'da teknik heyetin kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınına yaptığı açıklamalarda yaşananlara isyan etti. Haksızlık yaşadığını ifade eden Nzonzi, kadro dışı bırakılmasındaki olayların ciddi şeyler olmadığını söyledi. Steven Nzonzi yakın zamanda ayrılacağını açıkladı. Telefoot'a röportaj veren Steven Nzonzi, "Büyük olasılıkla Türkiye'deki son günlerimi yaşıyorum. İşler iyi gitmediği zaman parmaklar bir oyuncuyu işaret ediyor" dedi.