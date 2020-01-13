Eray Ataseven kadro dışı kaldı

Akhisarspor'un, 2017-2018 sezonu başında Balıkesirspor'dan transfer ettiği Eray Ataseven teknik heyetin kararı sonrası kadro dışı bırakıldı. Akhisar formasıyla toplamda 45 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken 2 bin 414 dakika sahada kaldı. Sezon başında yaşadığı kasık sakatlığı sonrası bu sezon yalnızca 3 maçta toplam 127 dakika süre bulan 26 yaşındaki Eray'a kulüp bulması söylendi. Eray, çalışmalarına bireysel olarak Akhisar'ın Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde devam ediyor.



ALTAY KANCA ATTI

Altay, Akhisar'da gözden çıkarılan ön libero Eray Ataseven'e talip oldu. Siyah-beyazlılar, futbolcuyu transfer etmek için ilk temaslarını gerçekleştirdi. Akhisarspor'un Eray için İzmir temsilcisinden bonservis ücreti istediği öğrenildi. Bonservis sorunun çözülmesi halinde Altay, 26 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna dahil edecek. Sezonun ilk yarısında G.Saray'la oynanan Süper Kupa maçında son 10 dakikada şans bulan Eray, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er maça çıkmıştı.