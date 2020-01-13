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artık Kartal

Guilherme artık Kartal
Giriş Tarihi: 13.1.2020

, transferde ilk bombayı patlattı. Siyah-beyazlı ekip Yeni ’nın Brezilyalı yıldızının transferinde mutlu sona ulaştı. forması giyen son anda bir aksilik olmazsa ikinci yarıda Beşiktaş için ter dökecek.

Beşiktaş, transferde ilk hamlesini yaptı ve Y.Malatyaspor forması giyen Guilherme'yi kadrosuna kattı. Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF'den çıkan ret kararı sonrası planını değiştirdi. TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaştığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

GUİLHERME FEDAKARLIK YAPACAK
Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, oyuncunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan '40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir' maddesi de Malatya'nın elini kolunu bağladı. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşan Beşiktaş, Malatya'ya da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak.


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