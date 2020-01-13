Merih Demiral'dan kötü haber

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı. Milli futbolcu Roma ile oynanan maçta golünü attıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in bu sabah kulübün "J Medical" kliniğinde testlerden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, testler sonucunda, Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildiği ve ilerleyen günlerde operasyon geçireceği bildirildi.

Juventus kulübü, açıklamasını sosyal medyadan, "Çabuk dön Merih! Seni bekliyoruz." ifadeleriyle paylaştı.



İtalyan basını, milli futbolcu Merih'in sezonu kapattığını yazdı.



Merih Demiral, Roma ile oynanan maçta hem takımının hem de kendisinin Juventus'taki ilk golüne imza atmıştı. Merih, maçın 16. dakikasında hava topu mücadelesine yükseldiği sırada kötü biçimde düşerek sakatlık geçirmişti.



Oyuna devam etmek isteyen Merih'e teknik heyet müsaade etmemiş, kendisinin yerine Hollandalı stoper Matthijs De Ligt 19. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Aynı maçta, benzer bir sakatlık geçiren Roma'nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo da sezonu kapatmıştı.

Öte yandan, Inter kulübü de Twitter adresinden Merih Demiral için destek mesajı paylaştı.

Türk spor camiasından da birçok isim sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

AA