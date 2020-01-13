Ruiz’den dobra sözler

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, özel açıklamalarda bulundu. Victor Ruiz, teknik direktörleri Abdullah Avcı ile ilgili olarak, "Geldiğim günden itibaren hoca ile devamlı iletişim halindeyiz. Hocanın dediklerini sürekli yapmaya çalışıyoruz. Belki ligin ilk yarısındaki kazanamadığımız maçlarda hocanın istediklerini tam olarak anlayamadık. Sonradan taşlar yerine oturdukça hocanın bizden ne istediğini, ne yapmak istediğini daha iyi anladık" dedi. İspanyol oyuncu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili ise "VAR karışık bir sistem. Sahadaki hakeme yardımcı olabilmek için getirildi ama işler pek öyle gitmiyor" yorumunda bulundu.