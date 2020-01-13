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Tarzan yine kayıp

Tarzan yine kayıp
Giriş Tarihi: 13.1.2020

3. Lig 1. Grup’ta -3 puanla son sırada yer alan galibiyetsiz syiah-beyazlılar ikinci yarının ilk maçında evinde ’a da mağlup oldu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk devreyi galibiyetsiz -3 puanla son sırada tamamlayan Manisaspor, ikinci yarının ilk maçında evinde İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak, yine 3 puanla tanışamadı. Teknik direktör Naci Duman'la ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, 7. dakikada Muhammet Enes'in golüyle yıkıldı, 1-0 geriye düştü. Manisaspor, bu golden sonra genç kadrosuyla beraberlik golünü aradı, ama ulaşamadı.

CEVDET ENİS SAHNEYE ÇIKTI
44. dakikada Bülent Kocabey sahneye çıktı, skor 2-0'a geldi. 45. dakikada yine Bülent Kocabey, kaleci Kubilay'ı avaldı: 0-3. İlk yarı bu skorla kapanırken, ikinci yarıda Manisaspor gol aradı, pozisyona girdi. 77. dakikada Manisaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Cevdet Enes Varbil durumu 3-1'e getirdi. Tarzan, bu maçta da gülemedi. Bu sonucun ardından Manisaspor -3 puanda kalırken, Sultanbeyli Belediyespor ise puanını 24'e yükseltti.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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