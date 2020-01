Adebayor tamam

Adis Jahovic ve Demba Ba'dan sonra bir türlü gol yollarındaki sorununu çözemeyen Göztepe sonunda bombayı patlattı.. Ligin ikinci yarısında yeni stadında büyük hedeflere koşacak olan Göztepe, dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor ile anlaştı.

Adis Jahovic ve Demba Ba'dan sonra bir türlü gol yollarındaki sorununu çözemeyen Göztepe sonunda bombayı patlattı. Sarıkırmızılılar kariyerinde daha önce Metz, Monaco, Manchester City, Tottenham, Real Madrid ve Crystal Palace gibi dünyanın takımlarda forma giyen Emmanuel Adebayor ile her konuda anlaştı. Üç sezon önce Başakşehirspor'a transfer olan ve burada da gollerini sürdüren dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor ile prensip anlaşması yapan kurmaylar büyük ihtimalle bugün resmi sözleşme imzalayacak.



GOLCÜLER SESSİZ KALDI

Sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Eren ile yollarını ayıran Göztepe'nin mevcut kadrosunda yer alan Deniz ile Jerome sevinç yaşadı.



HER AN İMZA ATABİLİR

Yönetimin listesindeki son olarak Kayserispor forması giyen Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Göz-Göz'ün Kayserispor'la yollarını ayıran dünyaca ünlü Togolu golcünün transferini en kısa sürede açıklayacağı gelen haberler arasında.





KAYSERİ'DEN AYRILMIŞTI

35 yaşındaki Togolu golcü Emmanuel Adebayor, son olarak ülkemizde Kayserispor'da forma giymişti. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehirspor'da üç sezon forma giyen Togolu yıldız burada üç sezonda 30 gol attı. Kayserispor'da umduğunu bulamayan Adebayor, 8 maçta 671 dakika görev alırken 2 gol kaydetti.



BİR GOLCÜ DAHA ALINACAK

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel'de büyük hedeflere koşmak isteyen Göztepe, Adebayor'un yanına iyi bir golcü daha almayı planlıyor. Menajerler yönetime dünyaca ünlü bir çok yıldızın ismini verdi. Stadın açılmasıyla birlikte hedef büyütecek İzmir ekibinin gündeminde Lille'den Loic Remy, Krasnodar'dan Marcus Berg, eski Beşiktaşlı Stuttgartlı Mario Gomez ve Hollanda temsilcisi Vitese'den Tim Matavz ile Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen Milan Pavkov var.



522 MAÇTA 186 GOL

Kariyerinde 522 maçta 186 gol atan Emmanuel Adebayor Başakşehir ve Kayserispor'da 3.5 sezonda 32 gol attı. Metz, Monaco, M.City, Tottenham, R.Madrid ve Crystal Palace gibi dünyaca ünlü takımlarda görev yaptı. 1.91 boyundaki yıldız golcü Togo Milli Takımı'nda ise 17 maçta 4 gol kaydederken, Arsenal'da görev yaptığı 2006-2007 sezonunda 48 maçta 30 gol atarak kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. Henüz 19 yaşında iken Fransa Ligi'nde 34 maç oynaması ve 13 gol atması Monaco'nun dikkatini çekmişti.