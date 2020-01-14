Çeyrek final aşkıyla

ATV ve A Spor’dan yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında bugün Fenerbahçe Kayseri’ye konuk olurken Sivasspor ise Malatya’yı ağırlayacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi bugün yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk maçlarda bugün 16.00'da Başakşehir-Korklarelispor'u, 18.30'da Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Günün kapanış maçında ise 20.30'da Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.



FENERBAHÇE MAÇI ATV'DE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı 14 Ocak Salı günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Bahattin Şişmek'in yöneteceği karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.





