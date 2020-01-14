Göztepeli Titi'den taraftara çağrı

Göztepe'nin Brezilyalı oyuncusu Titi, "Taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum; sezonun ikinci yarısında taraftarımız tribünleri doldursun ve yeni stadımıza gelsin. Onların vereceği destekle çok daha güçlü olup Göztepe'yi hak ettiği yerlere getireceğiz" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam eden Göztepe'de Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, özel açıklamalarda bulundu. Lige zorlu bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Titi, "Tabii zorlu bir başlangıç olacağını biliyorduk çünkü aramıza yeni katılan oyuncular vardı ve oyuncuların uyum süreciyle ilgili bazı zorluklar yaşayabileceğimizi biliyorduk. Ama daha da iyi bir başlangıç olabilirdi" diye konuştu.



"İLHAN PALUT'UN GELİŞİYLE DAHA İYİ SONUÇLAR ALMAYA BAŞLADIK"

Teknik direktör İlhan Palut'un takımın başına geçmesiyle daha iyi sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Titi, "Yeni hocamızın gelmesiyle de takım tekrardan bir takım ruhuna büründü, daha iyi çalışmaya ve daha iyi sonuçlar almaya başladık. Bunun doğrultusunda da daha iyi yerlere gelmeyi başardık" şeklinde konuştu.