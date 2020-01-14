Kartal’dan Mak atağı

Beşiktaş, Zenit’in Slovakyalı kanat oyuncusu Robert Mak’ı renklerine bağlamayı hedefliyor

Beşiktaş'ta kanat operasyonu için transfer görüşmeleri hız kazandı. Suudi Arabistan ve Rusya'dan teklif alan Lens ile yollar ayrılırsa Zenit'in Slovakyalı kanat oyuncusu Robert Mak'ın transfer edileceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile de ilk teması kurduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz olarak ayrılmak için kulübünden oluru aldı.



DOĞUCAN İDDİASI

Bu arada Kara Kartal'ın Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen 19 yaşındaki Doğucan için kulübü Excelsior'la görüşmelere başlandığı bildirildi. Orta sahada Abdullah Avcı'nın istediği gibi hem 6 hem de 8 numara oynayabilen Doğucan 19 maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı. Türk asıllı oyuncuyla F.Bahçe ve Kasımpaşa'nın da ilgilendiği belirtildi.