Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun 2. devresi ne zaman başlayacak?

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonuna verilen aranın ardından taraftarlar gözlerini 2. devreye çevirdi. Süper Lig'de şampiyonun kim olacağını merak eden taraftarlar 2. devreyi sabırsızlıkla beklemeye başladı. Futbolseverler tarafından 'Süper Lig'de 2. devre maçları ne zaman başlayacak?' sorusu merak konusu oldu. İşte Süper Lig'in 2. devrenin başlama tarihi ve açılış maçı...

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 2. devresini merakla bekleyen futbolseverler için Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta müsabaka programı açıklandı. Süper Lig'in 2. yarısı Ankaragücü-Konyaspor ile açılacak. SÜPER LİG'DE 2. DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Süper Lig'in 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 2. devre 17 Ocak Cuma günü Ankaragücü-Konyaspor maçı ile başlayacak. Ankaragücü-Konyaspor ile saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İŞTE SÜPER LİG 18. HAFTA PROGRAMI VE MAÇLARI