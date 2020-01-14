Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor (CANLI İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor'u ağırlıyor. Ev sahibi Başakşehir, kupanın 5. turunda Hekimoğlu Trabzon karşılaşmış. Karadeniz ekibini 1-0 ve 2-0'lık skorla geçen İstanbul temsilcisi son 16 turunda Kırklarelispor ile eşleşmişti. Konuk ekip ise Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı sahasında 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 3-2 yenilerek deplasman golü kuralıyla turu atlamıştı. Başakşehir - Kırklarelispor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI YAYIN Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Kırklarelispor ile karşılaşıyor. İLK 11'LER; BAŞAKŞEHİR - Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos Ponck, Miquel Vieira, Aziz Behich, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Gulbrandsen, Robinho KIRKLARELİSPOR - İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgüllü, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Malik Karaahmet, Emre Keleşoğlu, Caner Koca, Emre Balkı, Mert Sinan Pekesen Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor.