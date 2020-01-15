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Denizlispor kupada 'a konuk olacak

Denizlispor kupada Trabzonspor'a konuk olacak

15.01.2020, 14:09

Yukatel Denizlispor, 'deki devre arasının ardından ilk resmi maçında Son 'nda yarın 'a konuk olacak.

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Sackey ve Bergdich, kadro dışı kalan Burak Çalık ile takımdan ayrılması gündemde olup antrenmanlara katılmayan Sapunaru kafileye dahil edilmedi. Ara transferde Bodrumspor'dan alınan Muhammet ise takımla birlikte Trabzon'a gitti.

SÜPER LİG'DE 2-1 YENMİŞTİ

Rakibini haftaya rövanşta konuk edecek Denizlispor, çeyrek final için ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Trabzonspor'u bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda 16 Aralık'ta yine deplasmanda oynadığı maçta 2-1 yenmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında yine galibiyet arayacak. Denizlispor'da geçen sezon 1'inci Lig'de kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olup devre arasında kadro dışı kalan Mehmet Akyüz, resmen Adana Demirspor'a transfer oldu. Yönetim, 2017-18 sezonunda golleriyle takımı ligde tutan, geçen sezon da şampiyonluğa taşıyan tecrübeli golcü için teşekkür mesajı yayınladı.

DHA

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