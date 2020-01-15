Fener zora soktu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayseri’yle berabe kaldı, turu İstanbul’a bıraktı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak taraftarını üzdü.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak taraftarını üzdü. Rövanş karşılaşması 21 Ocak Salı günü sarı-lacivertlilerin sahasıı olan Ülker Stadı'nda oynanacak. 9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun Tekin soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.



GOL İPTAL EDİLDİ

26'da Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı. 34'de Kayserispor, Lopes'in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. 39'da Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti. 55'te Kayserispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada Lopes'in uzun pasında Artem Kravets, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets plase vuruş yaptı. Açıyı kapatan Harun, topun ağlara gitmesine mani oldu.



FERDİ KAÇIRDI

65'te sol kanattan Deniz Türüç ortaladı. Kruse ön direkte kafayı vurdu. Top, az farkla auta çıktı. 77'de Alper Potuk kaleye şutunu attı. Kaleci Lung'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Ferdi vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı. Maç 0-0 sona erdi.



FENERBAHÇE MAÇA YEDEKLERLE ÇIKTI

Yanal, Kayserispor karşılaşmasında uzun süre kadroda şans bulamayan Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Mevlüt Erdinç ve Harun Tekin'e ilk 11'de şans verdi. Hücum hattında Vedat Muric'in yerine Mevlüt Erdinç'e şans tanıyan Yanal, Isla, Zanka, Jailson, Dirar savunma dörtlüsünü bozmadı. Altay Bayındır, Vedat Muric, Ozan Tufan, bu maçta yedek soyundu. Öte yandan sezon başında lisansı çıkarılmadığı için forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesi sonucu Kayserispor kadrosuna alındı.