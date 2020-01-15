Kaf-Kaf arayışta

İç saha maçlarını Atatürk Stadı’nda oynayan ve taraftar baskısını kuramayan Kaf-Kaf, Menemen’e gitmek istiyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarıya Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği ile başlayan Karşıyaka'da kurmaylar iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynamak için harekete geçti. Olimpiyat stadı olduğu için tribünlerin sahaya uzaklığından dolayı, karşılaşmaya 5 bin taraftar gelse bile rakip üzerinde istenilen baskı bir türlü sağlanamıyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, İzmir'de butik statlardan birinde ikinci yarı maçlarının oynanması için sosyal medyada yöneticilerden istekte buluyor.



KOMŞU İLE TEMAS

Altınordu ve Altay'ın Bornova Stadı'nda oynadığı için Kaf-Kaf'ın listesinde o stat bulunmuyor. Buca Arena'nın zemini iyi olmadığı için alternatifler arasında yer almıyor. Kurmaylar, komşu ilçe olan Menemen İlçe Stadı'nda oynayabilmek için Ekol Göz Menemen yönetimi ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Menemenspor yönetimi ile görüştükten sonra, federasyona gerekli izinleri almak için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Öte yandan yönetime alternatif olarak sunulan Tire Stadı'na gitmenin gündemde olmadığı bildirildi.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ