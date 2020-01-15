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Menemenspor'da zorunlu değişim

Menemenspor'da zorunlu değişim

15.01.2020, 13:38

TFF 1'inci Lig'de cuma günü ikinci yarının ilk haftasında evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek 'da teknik direktör kadroda zorunlu rotasyona gidecek.

Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, kırmızı kart cezalısı stoper Ercan'ın yerine sakatlığını atlatan Trtovac'ı 11'de görevlendireceği öğrenilirken, yine kart cezalısı kanat Tayfun'un yokluğunda Sikiru'ya forma vereceği belirtildi.
İkinci devreye galibiyetle başlamak istediklerini belirten Cenk Laleci, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Beklentimiz oldukça yüksek. Play-Off hattındayız ve burada kalmak istiyoruz. Giresunspor maçıyla zorlu süreç başlayacak. Ben takımıma güveniyorum. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız" şeklinde konuştu.

DHA

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