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Son şampiyon sahnede

Son şampiyon sahnede
Giriş Tarihi: 15.1.2020

ATV ve A Spor’dan yayınlanan ’nda son 16 turunda heyecan sürüyor. Kupanın son şampiyonu G.Saray 20.30’da Rize’nin konuğu olacak. Maçın rövanşı 23 Ocak'ta 'de oynanacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki Halis Özkahya'nın yöneteceği maç 20.30'da başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Maçın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı ise Murat Erdoğan olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp unvanını elinde bulunduran Galatasaray 2020 yılındaki ilk resmi mücadelesi Çaykur Rizespor maçı olacak.

RÖVANŞ 23 OCAK'TA
Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 yenen Galatasaray, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter dökecek. Cim-Bom lig öncesinde rakibini yenip moral bulmak istiyor. Maçın rövanşı 23 Ocak'ta Ali Sami Yen'de oynanacak.
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