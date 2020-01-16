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Haberler > Spor > Aydınlı Selman Deniz birinci

Aydınlı birinci

Aydınlı Selman Deniz birinci
Giriş Tarihi: 16.1.2020
İzmir'de bu yıl ilki düzenlenen 12 kilometrelik Dağ Koşusu'nda Aydınlı sporcu Selman Deniz, birincilik ipini göğüsledi. İzmir Atletizm İl Temsilciliği'nin bir faaliyeti olan ve Gaziemir Atletizm Spor Kulübü'nün katkılarıyla 12 kilometrelik dağ koşusu düzenlendi. Kadınlar ve erkeklerde 3 kategoride düzenlenen yarışmada Aydın'ı Kuşadası Belediyespor sporcusu Selman Deniz temsil etti. 300 sporcunun yarıştığı yarışmanın erkekler kategorisini Selman Deniz ilk sırada tamamlayarak birinci oldu. Aydın'ı gururlandıran Deniz, "Yarışma çok zorlu bir parkurda koşuldu. Sevinçliyim. Antrenörüm Yusuf Ateş, bana her zaman destek oldu. Desteklerini benden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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