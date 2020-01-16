Bayındırspor galibiyete hasret

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu’nda Ödemiş’e yenilen sarı-kırmızılı takım, 3 haftada 7 puan kaybetti

İzmir Amatör Süper Lig Güney Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Bayındırspor'da düşüş sürüyor. 10. haftada Şirinyerspor'u 2-1 yendikten sonra oynadığı 3 maçta galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, zirvenin 3 puan gerisinde kalıp 4. sıraya geriledi. İlk devrenin son maçında Çeşme Belediyespor'la deplasmanda 0-0, ardından ikinci devrenin ilk sınavında yine deplasmanda Balçova Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Bayındırspor, Küçükmenderes derbisinde Ödemişspor'a dış sahada 2-1 mağlup olup, 3 haftada 7 puan kaybetti, liderlik koltuğunu koruyamadı. İlk 3 takımın Play-Off'a kalacağı grupta Bayındırspor, 19 Ocak'ta Güzelbahçe Belediyespor'u ağırlayacak.



'PANİĞE GEREK YOK'

Derbiyi değerlendiren teknik direktör Dilek Uzun, "Dostluğun ön plana çıktığı, seyir zevki yüksek zevkli bir maç oldu. Paniğe gerek yok, düştüğümüzde yerden kalkmasını biliriz. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız. Güzelbahçe Belediyespor maçı ile tekrardan çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.



■ NADİR UYSAL