Fenerbahçe ısrarcı

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yönetim, sol bek transferini bitirmek için kesenin ağzını açtı. Sol bek arayışlarını sürdüren yönetim, Milan’dan istediği Ricardo Rodriguez için 3 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yönetim, sol bek transferini bitirmek için kesenin ağzını açtı. İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez'i isteyen sarı-lacivertliler, daha önce önerdiği 2 milyon Euro bonservis bedelini arttırdı. İstanbul temsilcisi, İsviçreli sol bekin menajeri ile görüşme yaparak bonservis ücretinde 1 milyon Euro daha artış yapıbileceğini bildirdi. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. İtalyan basınında yer alan haberde, Rodriguez'in menajeri, PSV Eindhoven'in de transfer etmek istediği Rodriguez için bir kez daha devreye giren Fenerbahçe'nin teklifini Milan'a ilettiği belirtildi.



FENER ÖN PLANDA

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin ekonomik açıdan PSV'ye göre daha iyi olduğu vurgulanırken, sarı lacivertlilerin tecrübeli sol beki transfer etmeye hazır olduğu kaydedildi.