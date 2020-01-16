Mecidiyeköy Tarım ilk hedefine ulaştı

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu’nda Kayalıoğlu’nu 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, Play-Off’a lider olarak çıktı

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda haftaya lider giren Mecidiyeköy Tarımspor, takipçisi Kayalıoğluspor'ı 1-0 yenip 31 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Kayalıoğluspor 27 puanla ikinci sırada kaldı.



HEDEF SÜPER LİG

İlk yarıda Kayalıoğlu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 4-0 yenilen Mecidiye Tarımspor, bu kez kendi saha ve seyircisi önünde Kovalık Stadı'nda oynadığı müsabakadan 82. dakikada Göksel Damyan'ın attığı golle üstün ayrıldı, hem rövanşı aldı hem de Play-Off'a lider olarak çıkmayı garantiledi. Mecidiyeköy Tarımspor, aynı zamanda köy muhtarı olan başkan Bülent Topal yönetiminde 2019-2020 sezonunda şaha kalktı. Başkan Topal, "Kayalıoğlu karşısında önemli bir galibiyet aldık. Grubu lider tamamlamayı başardık. İlk hedefimize ulaştık. Şimdi rotamız Manisa Amatör Süper Lig'e yükselmek. Play-Off maçlarına odaklanacağız. Futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK