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Mecidiyeköy Tarım ilk hedefine ulaştı

Mecidiyeköy Tarım ilk hedefine ulaştı
Giriş Tarihi: 16.1.2020

1. C Grubu’nda Kayalıoğlu’nu 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, Play-Off’a lider olarak çıktı

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda haftaya lider giren Mecidiyeköy Tarımspor, takipçisi Kayalıoğluspor'ı 1-0 yenip 31 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Kayalıoğluspor 27 puanla ikinci sırada kaldı.

HEDEF SÜPER LİG
İlk yarıda Kayalıoğlu'nda oynanan karşılaşmada rakibine 4-0 yenilen Mecidiye Tarımspor, bu kez kendi saha ve seyircisi önünde Kovalık Stadı'nda oynadığı müsabakadan 82. dakikada Göksel Damyan'ın attığı golle üstün ayrıldı, hem rövanşı aldı hem de Play-Off'a lider olarak çıkmayı garantiledi. Mecidiyeköy Tarımspor, aynı zamanda köy muhtarı olan başkan Bülent Topal yönetiminde 2019-2020 sezonunda şaha kalktı. Başkan Topal, "Kayalıoğlu karşısında önemli bir galibiyet aldık. Grubu lider tamamlamayı başardık. İlk hedefimize ulaştık. Şimdi rotamız Manisa Amatör Süper Lig'e yükselmek. Play-Off maçlarına odaklanacağız. Futbolcularımıza güveniyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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