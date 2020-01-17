Göz-Göz teslim oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe nefes kesen maçta Antalya’ya yenildi. Titi 81. dakikada kırmızı gördü.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'a nefes kesen mücadelede 4-3 mağlup oldu. İki ekip Pazar günü Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında yine Antalya'da karşılaştıktan sonra bu mücadelenin rövanşı Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. 1. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Mossoro'nun paszında Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



ANTALYA'NIN CEVABI GECİKMEDİ

10'da ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecinin sağından filelere gitti: 1-1. 18'de atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta topu ağlara yolladı: 2-1. 44'te ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı: 2-2. İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı: 2-2. 67'de Antalyaspor karşılaşmada yeniden öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş'ın solundan ağlara gitti: 3-2. 74'te Göztepe beraberliği yakaladı. Mossoro'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Murat Paluli, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.



HARUN SAHNE ALDI

81'de Amilton, Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan Titi'ye önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla görüntüleri izleyen Bayarslan, Titi'nin sarı kartını iptal ederek, oyuncuya kırmızı kart çıkardı. 83'te Antalyaspor karşılaşmada 4. golünü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Diego'nun kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Harun skoru ilan etti: 4-3.





YEDEKLERLE MAÇA ÇIKTI

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Pazar günü yine antalyaspor ile yapacakları maçı düşünerek kupa maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Genç hoca kalede Göktuğ'u oynatırken defans hattında Murat, Borges, Titi ve Leo oynadı. Orta alanda ise Batuhan, Yalçın, Castro, Mossoro ve Halil forma giyerken ileri uçta da Deniz görev yaptı.Öte yandan sarı-kırmızılı ekibi ro taraftarları deplasmanda yalnız bırakmadı.



GÖZTEPE'NİN ARADIGI KAN

Transfer dönemindeki ilk bombasını Viking forması giyen sol kanat oyuncusu Zlatko Tripic ile patlatan Göztepe, artık hücum hattında daha güçlü. Molde, Fredsikstad, IK Start, G.Fürth, Sheriff Tiraspol takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Norveç temsilcisi Viking takımında tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu yaptığı asistler kadar golleriyle de dikkat çekiyor.



5 GOL, 4 ASİST YAPTI

Son sezonunda 5 gol 4 asistle oynayan başarılı futbolcu bir önceki sene ise 7 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Göztepe'nin transfer ettiği Zlatko Tripic, sarı-kırmızılı ekibin ilk Norveçli futbolcusu unvanını aldı. Süper Lig'de 28. sezonunu geçiren Göztepe'de 2019-2020'nin devre arasına kadar 42 yabancı oyuncu forma giydi. Zlatko Tripic, İzmir temsilcisinde 43. yabancı isim olarak mücadele edecek.