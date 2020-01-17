Yunusemre Belediye gençlerde Play-Off’ta

Manisa Amatör Küme D Grubu'nda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U-16 Takımı, Türkiye Şampiyonası Play-Offları'nda B Grubu'nda mücadele edecek. Mavibeyazlılar, grubunda Alaşehir Belediye, Selvilitepe ve Akhisar Yıldırım ile karşılaşacak. Yarın başlayacak Play- Offlar'da ilk maçını aynı gün Turgutlu'da Selvilitepe ile saat 15.00'te yapacak Yunusemre, bu sezon kupayı istiyor. Altyapı çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Kulübü Başkanı Arif Alkan, takıma Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.



■ CÜNEYT HASÇELİK