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gençlerde Play-Off’ta

Yunusemre Belediye gençlerde Play-Off’ta
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Manisa Amatör Küme D Grubu'nda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U-16 Takımı, Türkiye Şampiyonası Play-Offları'nda B Grubu'nda mücadele edecek. Mavibeyazlılar, grubunda Alaşehir Belediye, Selvilitepe ve Akhisar Yıldırım ile karşılaşacak. Yarın başlayacak Play- Offlar'da ilk maçını aynı gün Turgutlu'da Selvilitepe ile saat 15.00'te yapacak Yunusemre, bu sezon kupayı istiyor. Altyapı çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Kulübü Başkanı Arif Alkan, takıma Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

■ CÜNEYT HASÇELİK
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