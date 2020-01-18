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Altınordu’nun konuğu Hatay

Altınordu’nun konuğu Hatay
Giriş Tarihi: 18.1.2020
TFF 1. Lig'de devre arasına 18 puanla 14. basamakta giren Altınordu, ikinci yarının ilk haftasında bugün 36 puanlı lider Hatay'ı konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Turgut Doman düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL olarak satışa sunuldu. 6 oyuncusuyla yollarını ayırıp Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan, Konyaspor'dan sol bek Ali ve Balıkesirspor'dan ön libero Furkan'la anlaşan kırmızı- lacivertliler, güçlü rakibini yenerek sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kırmızı- lacivertlilerin sahaya çıkması beklenen ilk 11'i ise şöyle: Erhan - Kerim, Ravil, Sinan, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Okan, Atakan, Ali, Metehan.
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