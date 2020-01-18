Fener, G.Antep’te

Kanarya sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK maçıyla başlayacak. 20.00’deki sınavı Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına kayıpsız başlamayı hedefleyen Fenerbahçe, bugün G.Antep FK deplasmanında 3 puan arayacak. Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerin kritik sınavı saat 20.00'de başlayacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Kanarya, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.



SARI-LACİVERTLİLERDE, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak. G.Antep'te ise sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik ise bu hafta forma giyemeyecek.