Mehmetçik başkan

Kütahya’da vatani görevini yapan Başkan Ekmekçioğlu, “İnşallah sezon sonunda Süper Lig’de oluruz. Kalbim sizlerle” mesajını verdi. TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu vatani görevini yapmak için Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'na gitti. Bedelli olarak askerlik hizmetini yapan başkan Özgür Ekmekçioğlu, kışlasında Altay forması giyerek kulübün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün 106. kuruluş yıl dönümünü asker ocağından kutladı. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda vatani görevini bedelli olarak yapan Ekmekçioğlu, kışlasında Altay forması giyerek bir video ile camiaya mesaj gönderdi. Başkan Ekmekçioğlu'nun mesajı, Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin Tarihi Havagazı fabrikasında düzenlediği 106. Yıl balosunda davetlilere paylaşıldı. Video izleyenler tarafından alkışlanırken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verdi. "Sevgili Büyük Altaylılar, değerli camiamız. Kulübümüzün 106. yılını kutluyorum. Vasıf Çınar'ların, Necati Beylerin kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği, ilklere imza atan kulübümüzün 106. yılını kutlamanın verdiği onuru yaşıyorum.



HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Aramızda olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bugün Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugayı'nda askerde olduğum için aranızda değilim. Ama kalbim, gönlüm sizlerle. 106. yılımızda büyük camiamıza birlik beraberlik ve sonrasında şampiyonluk dolu bir yıl diliyorum. İnşallah bu sene hak ettiğimiz yerde, sezon sonunda Süper Lig'de oluruz. Bütün herkese saygı ve sevgi dileklerimi gönderiyorum."



ALTAY'DA İMZALAR ATILDI

Altay, devre arası transfer döneminde Gazişehir FK'den Kerim Avcı ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Doğa İşeri ile dün Antalya kampında resmi sözleşmelerini imzaladı. Kafileye katılan oyuncuların lisanslarının yetişmesi halinde Ümraniyespor maç kadrosuna alınması bekleniyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan transfer edilen Kerim Avcı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı. Sol bek oyuncusu Doğa İşeri ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



TÖRAYDIN: "İYİ BİR YOLDAYIZ"

Sportif Direktörü Özden Töraydın kulübün geleceğini kurtarmak için çabaladıklarını belirtti. Töraydın, "Bizim başarı kriterimiz Altay Alsancak Stadı'nda oynayan, Süper Lig'de, Avrupa Kupası'na çıkmış, alt yapısı diğer branşlarıyla borçsuz gerçek anlamda bir spor kulübü. O günler de gelecek. Şimdi iyi bir noktadayız ama, yeterli değil. Tüm bunları başardığımız zaman görevimizi başarmış olacağız. Zor ligdeyiz ancak hedefimiz Süper Lig. Yapacağımız takviyeler uyum sağlarsa ilk ikiyi yakalayabiliriz. İlk ikiyi yakalayabileceğimize de inancımız tam" diye konuştu.