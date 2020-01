Akigo yine kayıp

İlk devrede vasatın üstüne çıkamayan yeşil-siyahlılar, ikinci yarıda baskılı oynadı ancak direği ve kaleci İrafan Can’ı geçemedi, şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan daha kaybetti.

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, ikinci devrenin ilk maçında Adanaspor'a deplasmanda diş geçiremedi, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. 10. dakikada Vrsajevic'in soldan ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 26'da Onur'un arapasında Cikalleshi ceza sahasına çalımlarla girdi, sert vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı. 33'te Hakan Barış'ın iki rakibinden sıyrılıp vuruşu yan ağlarda kaldı. 39'da Vrsajevic'in savunma arkasına attığı topla buluşan Cikalleshi'nin sert vuruşunu kaleci İrfan Can çıkardı. 45+1'de Cikalleshi'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Onur'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



ÇEKDAR DİREĞE TAKILDI

49. dakikada Eren'in sol kanattan ortasında altıpas içinde kafayı vuran Savaş topu kale yerine üstten auta gönderdi. 58'de Cikalleshi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutu kaleci İrfan Can kornere çeldi. 62'de Çekdar'ın yay üstünden kaleye gönderdiği şut savunmadan sekti, üst direğe de çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 69'da Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bjarnason'un plase vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı. 77'de Eren'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bagayoko kötü vurdu, top kaleci Gökhan'da kaldı. 88'de Aykut'un kaleye yaklaşık 30 metreden gönderdiği sert şutu kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi, karşılaşma 0-0 bitti.



KADRODA DEĞİŞİM

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk devrenin son maçı olan Keçiörengücü mücadelesindeki kadroda 4 değişiklik yaptı. Altıparmak, Alperen Babacan, Muhammet Reis, Erhan Çelenk ve Ali Kaan Güneren'i yedek kulübesine çekti, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Onur Ayık ve Ergin Keleş'i ilk 11'de sahaya sürdü. Akigo'da, Irfan Hadzic kadroya alınmazken, iyileşen Elmar Bjarnason yedek oturdu. İki takım 8. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 7 maçtan 4'ünü Akhisar kazandı, 2 karşılaşma berabere bitti, 1 maçı da Adanaspor galip tamamladı.



DEPLASMANDA 20 PUAN KAYBETTİ

Akhisarspor, deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı, 20 puan kaybetti. 29 Eylül 2019'da Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 yenen yeşil-siyahlılar, o tarihten sonraki 7 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Erzurum BŞB, Balıkesirspor ve Adanaspor'la 0-0, Ümraniyespor'la 2-2 berabere kalan Akigo, Giresunspor ve Keçiörengücü'ne 1-0, Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu.



■ KENAN MOLLA