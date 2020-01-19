Denizli Basket kadroyu güçlendirecek

ABD’li Thomas Gipson’un ardından Altan Erol’a da imza attıran yeşil-mavililer, son olarak Samsun’dan Bora Can Işık’la anlaştı

TBL'de ikinci yarıya hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, transferde gaza bastı. ABD'li Thomas Gipson'un ardından Süper Lig ekibi Bahçeşehir Koleji'nden Altan Erol imzayı attı, sıra Samsunspor'dan Bora Can Işık da. PAÜ Arena'da gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Veli Deveciler ve asbaşkan Veli Tefenlili katıldı. Kariyeri boyunca Süper Lig'de mücadele eden Altan Erol resmi imzayı attı. 'Transferde bir sürpriz daha yapabiliriz' diyen Tefenlili, taraftarlara müjde verdi.



DOĞUKAN FETHİYE'DE

TEFENLİLİ, "Transfere devam ediyoruz. Altan Erol imzaladı, Boracan Işık da geliyor. Çalışmalarımız sürüyor. Ligin ikinci yarısı çok zorlu geçecek. Yönetim olarak elimizden geleni bugüne kadar yaptık. Transferde yeni gelen arkadaşlara 'Hoşgeldin' diyoruz. Çalışmalar da devam ediyor" diye konuştu. Bora Can Işık, ilk devrede Samsunspor'da 6 maçta oynadı. Öte yandan takımda bir de ayrılık yaşandı. Doğukan Sönmez takımdan ayrıldı ve Lokman Hekim Fethiye Belediye'ye transfer oldu.



■ SEBAHATTİN ALP