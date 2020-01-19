Kartal zor virajda

Süper Lig’deki dev kapışmada Beşiktaş, bugün lider Sivasspor’u konuk edecek. Saat 19.00’daki randevuda hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iki ekibin randevusunda Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk edecek. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada bitirirken Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivas 37 puanla devreyi lider kapattı.



VİCTOR RUİZ CEZALI

İki mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek devre arasına giren siyahbeyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak. Konuk takımda ise Rybalka ve Fernando'nun sakatlığı sürerken Mert cezalı.



AVCI'DAN 5 İSME UYARI

Beşiktaş'ta Sivas maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe maçında görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı bu oyuncularından çok dikkatli olmalarını istedi.