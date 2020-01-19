Kızılcabölükspor’da Oğuz Aksoy tamam

3. Lig 1. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig takımı Bağcılar Spor Kulübü'nden Oğuz Aksoy ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 12 Mart 1996 doğumlu genç oyuncu, orta sahada görev yapıyor. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Oğuz, sırasıyla Elazığspor, Bayrampaşa, Tuzlaspor, 24Erzincanspor ve Bağcılar SK formalarını terletti. Bugüne kadar 2. Lig ve 3. Lig'de toplam 89 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu 3 gol attı, 18 asist yaptı. Öte yandan PFDK, Düzcespor maçında kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemine karşı yaptığı hareketlerden dolayı Ali Helvacı'ya 3 maç oynamama cezası ve bin 500 TL para cezası verdi.



■ SEBAHATTİN ALP