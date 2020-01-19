Tarzan’da sürpriz kongre

3. Lig 1. Grup’ta zor günler geçiren ve amatörün eşiğine kadar gelen Manisaspor’da gizlice yapılan genel kurulda Murat Yörük, başkan Bülent Baygeldi’nin yerine geçti.

3. Lig 1. Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alarak adım adım amatör kümeye yaklaşan Manisaspor'da, Bülent Baygeldi dönemi gizli saklı sona erdi. Siyah-beyazlıların Tarık Almış Tesisleri'nde gizlice düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa sessiz sedasız Murat Yörük seçildi, herkes şaştı kaldı.



'HER ŞEYİMİZ ŞEFFAF OLACAK'

Bülent Baygeldi'nin aday olmadığı kongreye tek aday olarak giren Yörük, 51 üyenin oyunu aldı. Murat Yörük başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Çağlayan Uzunlar, Burak Işıklar, Bora Özcan, Osman Sönmez, Kadri Güngüler, Serkan Özşen, Haşim Çelik, Taner Kestaneci, Hasan Tok, Yasin Okay, Mahmut Güler, Ufuk Akgün, İsa Yavaş, Bekir Talha Sevinç. Kulübün yeni başkanı Murat Yörük, yaptığı açıklamada, "Manisaspor bizim sevdamız. Manisa halkı ve taraftarımızla birlikte hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapacağımıza ve Manisaspor'u en adil şekilde yöneteceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Her şeyimiz şeffaf olacak. Manisaspor arması ve ismi yaşayacak. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Manisaspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK