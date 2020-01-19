Turgutluspor moral arıyor

3. Lig 2. Grup’ta ikinci devreye Fatsa şokuyla başlayan Kasaba, saat 13.30’da Kemer 2003 önünde zafer peşinde

3. Lig'de heyecan devam ediyor. 2. Grup'ta ikinci devreye Fatsa Belediyespor yenilgisiyle başlayan Turgutluspor, sahasında Kemerspor 2003'ü konuk ediyor. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Maçın hakemi Balıkesir Bölgesi'nden Ahmet Balkan. Kasaba'da, Mehmet Turuoğlu'nun cezası biterken, Onur Garip de iyileşti.



MUĞLASPOR EVİNDE

3. Lig 1. Grup'ta -3 puanla son sırada yer alan galibiyetsiz Manisaspor, 52 Orduspor FK deplasmanında terliyor. Ordu 19 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak maçta Kocaeli Bölgesi'nden Abdulbaki Ayyıldız görev yapacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kızılcabölükspor, Artvin Hopaspor deplasmanında sürpriz arıyor. Hopa İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Ardahan Bölgesi'nden Doğu Yılmaz düdük çalacak. 3. Grup'ta Muğlaspor, Altındağ Belediyespor'u ağırlıyor. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak maçın hakemi Tekirdağ Bölgesi'nden Levent Buğra Vartemel. Nazilli Belediyespor, saat 13.00'te Medicalpark Batman Belediyespor'la oynuyor. Batman Yeni Şehir Stadı'ndaki maçta Bayburt Bölgesi'nden Murat Türkoğlu görev yapacak. Aynı saatte Somaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a konuk olacak. Bu maçın hakemi Kayseri Bölgesi'nden Necati Selçuk Şahin.